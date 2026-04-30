アメリカ・カリフォルニア州で、約27年かけて“自宅ディズニーランド”を作り上げた男性が話題となっています。裏庭に広がるその空間は、想像を超える完成度です。 27年かけて完成、“自宅ディズニー”の全貌 施設は「シーゴッグのキャッスル・ピーク＆サンダー・レールロード」と名付けられ、シンデレラ城、眠れる森の美女の城やホーンテッドマンション、ディズニーラ