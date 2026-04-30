5月2日に世界スーパーバンタム級4団体防衛戦ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体防衛戦が5月2日、東京ドームで開催される。王者・井上尚弥（大橋）に中谷潤人（M・T）が挑戦する大注目の一戦。勝者にWBCから贈られる逸品が注目を浴びている。WBC公式SNSでは、井上―中谷戦の勝者に贈られる特製リングが公開された。「日本の桜をモチーフにしたローズゴールド製の統一王座リング」とされており、きらびやかな宝石が数多く