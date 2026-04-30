引退競走馬が馬術競技に出場する「サラブレッドホースショーザ・セカンドキャリア」が滋賀県大津市のラクエドラゴンホースパークで２日間にわたって行われている。最終日の４月３０日、川田将雅騎手がミッキーメテオ（９歳）とのコンビで障害馬術競技のサンデーサラブレッドクラブカップ・１勝クラスジャンプに出場し、５位入賞を果たした。２１頭のエントリーで４番目に登場した。巧みにジャンプをこなして落下は０回。４８