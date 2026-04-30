記事ポイントUPF50＋UVカット・はっ水・遮熱・接触冷感を一着に凝縮した水陸両用ウェア全4型が2026年4月28日に発売パーソナルスタイリスト大日方久美子氏とSan-ai Resort「Reir」の第3弾コラボレーションデイリー・ビーチ・プール・サウナ・スポーツ・ヨガの6シーンに対応ファッション水着国内トップシェアのスイムウェアブランド「San-ai Resort（サンアイリゾート）」のレディースライン「Reir（レイール）」が、パーソナルスタ