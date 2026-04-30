軽貨物運送事業を展開する株式会社Cruzはこのほど、ネットショップを利用したことがあるZ世代304人を対象に行った、配送ドライバーに関する調査結果を公開した。 【調査結果】仕事もプライベートも充実していると思う有名人ランキング 「仕事もプライベートも充実していると思う有名人を教えてください。（複数回答可）」と質問したところ、3位は「渡辺直美」（96人）が入った。主な意見として「海外と日