この1週間、震度1以上の地震が30回以上発生しています。明後日5月2日にかけては広く雨で、局地的に激しく降る所もあるでしょう。地震の揺れが大きかった地域は土砂崩れなどに注意してください。ゴールデンウィークを帰省先や旅行先で過ごす方も、ハザードマップで避難経路や避難所の場所などを確認しておいてください。1週間の地震回数は34回三陸沖や長野北部などで多く発生今日30日午前11時までの1週間で、震度1以上を観測した