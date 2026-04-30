記事ポイントスタジオぴえろ制作の魔法少女アニメ最新作より、劇中で主人公姉妹が使うリップが本格コスメとして商品化されます風（リリィ）のオレンジ系×スイートフローラル、流（ルル）のレッド系×フレッシュフローラルの2本セットですプレミアムバンダイにて4,950円（税込）で予約受付中、2026年10月のお届けが予定されています現在放送中のアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』から、主人公姉妹の風（リリィ）と流（ルル）が劇