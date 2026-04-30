記事ポイント北海道産の美容液成分6種（カモミールエキス・ハマナスエキス・ハスカップエキスなど）を贅沢に配合した夏向け洗顔フォームホイップクリームのようなクリーミィな泡が余分な皮脂を落としながら肌のうるおいをキープ2026年6月18日(木)より数量限定発売、50g 1,320円(税込)汗ばむ夏の洗顔ケアに、北海道の豊かな自然が育んだ6種の美容液成分を配合した洗顔フォームが登場します。ハーバー研究所（東京都千代田区）は、数