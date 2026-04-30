記事ポイントオープン1周年を機に大阪・天神橋へ移転・拡大、完全個室のまま施術ベッド数が増加フェイシャルケア・眉WAX・無針注射育毛ケアなど新メニューを大幅追加地下鉄南森町駅から徒歩3分、夜21時まで営業の完全予約制メンズ専用サロン大阪でメンズ専用の美容ケアを手がける「Ambee（アンビー）」が、オープンから1周年を迎える2026年5月1日（金）に大阪市北区天神橋へ移転・拡大リニューアルオープンします。脱毛を中心とし