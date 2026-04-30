記事ポイント青と黄色の花と緑で彩られたフォトスポットが5月15日から無料開放昼は青空の下の開放的な緑のテラス、夜は大阪ベイの夜景を背景に落ち着いた空間へ変化ビュッフェ料理を専用BOXに詰めてテラスで楽しむ「Bay Side Picnic」が2,800円JR桜島駅から徒歩約1分、大阪市此花区のリーベルホテル大阪が、2026年5月15日（金）から3Fテラスエリア「ごろごろテラス」に初夏のフォトスポット「Blooming Bay Terrace」をオープンしま