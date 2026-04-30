スターバックスから、2026年5月1日に日本で公開される映画『プラダを着た悪魔 2』の公開を記念し、映画に登場するキャラクターにインスパイアされたカスタマイズビバレッジが登場。作中に登場する「ミランダ」と「アンディ」にインスパイアされたカスタマイズビバレッジが、日常のコーヒータイムにシネマティックなきらめきを提供してくれます☆ スターバックス 映画『プラダを着た悪魔 2』公開記念「The Miranda (ザ・ミラン