頭を蛇口に当て、ほとんど飲めないままびしょびしょになる猫の動画が、「可愛すぎる爆笑」「ノーメル平和賞」「洗顔しながら水分補給」などと、話題を集めている。「やってることはほぼ妖怪」と飼い主さん自ら称するほどの独特な行動で、103.1万回再生、7万いいねを記録した。Instagramで猫動画を発信する投稿者さんに、愛猫の水の飲み方について聞いた。【別角度カット】「妖怪アビテノメズ」と思わず命名…ぜんぜん飲めニャイ