JRAは30日、香港チャンピオンズデー（26日、シャティン）に出走したJRA所属馬のうち5頭が帰国したと発表した。チャンピオンズマイル12着シュトラウス（牡5＝武井）、同13着ジャンタルマンタル（牡5＝高野）、クイーンエリザベス2世C2着マスカレードボール（牡4＝手塚久）は28日午前6時22分に成田空港着のフライトで帰国。その後、輸入検疫のため同8時45分、千葉県白井市のJRA競馬学校に入厩した。クイーンエリザベス2世C5着