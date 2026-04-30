連邦公開市場委員会（FOMC）後の最後の記者会見を終えて退出するパウエルFRB議長＝29日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が29日、8年間のトップ在任を締めくくる「最後の記者会見」に臨んだ。新たな議長が就任した後も「FRBを離れず、理事として残る」と宣言するなど、金融政策を巡って物別れに終わったトランプ政権への抵抗姿勢を隠さない、異例の会見となった。ト