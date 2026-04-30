ホワイトソックスの球団公式インスタグラムが29日（日本時間30日）に更新され、ガッツポーズを披露し、移動便に乗り込む村上宗隆内野手（26）の写真が公開された。球団の公式インスタグラムは「サンディエゴを出発」と記し、次カードの敵地・パドレス戦が行われるサンディエゴへ向かう移動便に乗り込む選手達の様子を公開。サングラス姿の村上はガッツポーズをカメラに向け、移動便の機内に乗り込んだ。この投稿には「宗ちゃ