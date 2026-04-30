4月の中小企業の景況感を示す指数が、中東情勢によるエネルギー価格の上昇などでおよそ3年半ぶりの低水準となりました。【映像】中小企業の景況感「3年半ぶり低水準」中東情勢が重荷に日本商工会議所が中小企業を対象に実施した調査によりますと、景気が「好転した」と答えた企業の割合から「悪化した」とした割合を差し引いた4月の指数は、全業種でマイナス21.9ポイントと2022年9月以降で最も低くなりました。業種別では、