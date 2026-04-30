◇MLB マーリンズ3-2ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)前戦と同じくマーリンズとの接戦を落とし、連敗を喫したドジャース。試合後にデーブ・ロバーツ監督がチーム状況について言及しました。この日、打線は7安打を放つなど4回と8回以外はランナーを出しつつも2得点にとどまりました。なかなか連打やタイムリーが出ない状況にロバーツ監督は「正直に言うと、シーズン序盤、特にコロラドでのスタート時のような打撃は