ヴィッセル神戸は４月30日、扇原貴宏の負傷を発表した。クラブによれば、34歳のMFは神戸市内の病院で検査を行なった結果、右膝の関節軟骨損傷と診断された。また、すでに手術を行ない、無事成功したという。ただ、加療期間は明らかになっていない。 扇原は今季ここまでJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWESTで８試合に出場し、３ゴールをマーク。さらにアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準々決勝でも