JR東日本は、山形新幹線のきょう午前の乗車率を発表した。 上りの山形新幹線つばさは、35％から45％。下りは55％から75％となっている。なお、つばさは全席指定。JRは、山形新幹線つばさの混雑のピークについて、下りは5月2日、上りは5日になると予想している。