中日は連勝が4でストップ（C）産経新聞社中日は4月29日のDeNA戦（バンテリンドームナゴヤ）に2−4と逆転負け。両リーグ最多となる11度目の逆転負けで連勝は4でストップとなった。先発したドラフト2位ルーキーの櫻井頼之介は7回途中6安打4失点で3敗目。打線が援護した直後に失点とリズムの悪さもあり粘り切れなかった。【写真】中日山本が慶大の先輩、高橋由伸氏と2ショットを披露した実際の様子一方、打線は初回にジェイソン