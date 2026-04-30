尾田の盗塁死は確かに痛かったが…(C)産経新聞社勝てる流れを自ら手放してしまった。中日は4月29日のDeNA戦で2-4の惜敗。前カードから続いていた連勝が「4」でストップした。【動画】郄橋宏斗が“投打”で活躍！先制タイムリーと勝負所でゲッツーを奪った場面の映像記録的な低迷から息を吹き返し始める中、この負けが文字通り「小休止」になると良いのだが……。どうしても挙げざるを得ないのが、9回の尾田剛樹の盗