フィッツジェラルドの起用法に注目だ(C)Getty Imagesドジャースがブルージェイズから金銭でタイラー・フィッツジェラルドを獲得したことが発表された。内外野を守れるフィッツジェラルドは、2024年には自己最多の96試合に出場して打率.280、15本塁打、34打点をマークしたが、昨季は72試合で打率.217、4本塁打、14打点と成績を落とした。今季はここまでメジャーでの出場がない。【動画】好投も援護なく…投手専念の大谷翔平、