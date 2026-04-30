４月３０日未明、北海道積丹町の住宅で火事がありました。当時家には住人３人がいましたが、全員逃げて無事だということです。激しく吹き上がる炎と白煙。火事があったのは、積丹町美国町船澗の２階建ての住宅です。午前３時前、住人の男性から「家の中で煙が充満しています」と消防に通報がありました。火はおよそ３時間後に消し止められました。警察や目撃者によりますと、当時家には住人３人がいましたが、全員逃げてけが人はい