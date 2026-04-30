俳優としての出演作品も多く、数多くの賞も受賞している嵐の二宮和也さん。役柄にリアリティーを与える演技や表現力により、記憶に残る出演作も多いはずです。All About ニュース編集部は4月13日、全国10〜60代の男女300人を対象に「嵐の出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「二宮和也の代表作だと思う出演作」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：『硫黄島からの手紙』