フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。かわいらしいドレス姿の写真2枚を公開しました。【写真】本田紗来の2種のドレス姿黒とピンクのドレス姿を披露本田さんは「姫になれた日」とつづり、写真を2枚載せています。1枚目は白いヘッドアクセサリーを着け、黒のフリルドレスに身を包んだ姿、2枚目はふんわりとしたピンクのドレスをまとった姿です。どちらも雰囲気の異なる“お姫様ス