ホルムズ海峡上の船舶＝29日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは29日、イランが事実上封鎖を続けるホルムズ海峡の通航再開に向け、米国が新たな有志連合の枠組みを主導し各国に参加を提案する方針だと報じた。情報共有や外交の調整、制裁の執行が目的だとしている。同紙によると、枠組みの名称は「海洋自由の構築」。国務省が28日に各国にある米国大使館に公電で通達し、各国政府に参加