29日、ホワイトハウスの大統領執務室で発言するトランプ大統領/Andrew Harnik/Getty Images（CNN）トランプ米大統領はここ数日の間に、イランの港湾に対する米海軍の海上封鎖を継続したいとの考えを側近に伝えた。協議に詳しい関係者が明らかにした。大統領側は、ホルムズ海峡の長期封鎖を含む、封鎖延長に向けた準備を進めている。関係者によると、トランプ氏は当面、軍事攻撃を再開することなくイランを交渉のテーブルに戻すため