ほっかほっか亭が、5月1日より人気の「スペシャルシリーズ」をリニューアルし、新商品「＼贅沢／シュウマイスペシャル」を発売する。ボリューム感と満足度を重視したシリーズの刷新で、さらに幅広いニーズに応える狙いだ。【写真】＼贅沢／シュウマイスぺシャル：890円（税込）同シリーズは、人気のおかずを豊富に盛り込んだ“がっつり系”弁当として支持を集めてきた。今回のリニューアルでは「無限うま確」をコンセプトに掲