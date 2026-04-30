「私の巣はどっち？」とのタイトルが付けられたアリソン・タックさんの写真が賞を獲得した/Alison Tuck/Nikon Comedy Wildlife Awards（CNN）野生生物のユーモラスな姿をとらえた「ニコン・コメディー野生動物写真賞」の一般投票で、顔面に草の束を浴びたカツオドリの写真が優勝作品に選ばれた。「私の巣はどっち？」というタイトルが付いたカツオドリの写真はアリソン・タックさんの作品。英イングランドのヨークシャーで、営巣シ