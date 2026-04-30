元「BiSH」でタレントのハシヤスメ・アツコ（年齢非公表）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。旅先での写真が反響を呼んでいる。ハシヤスメは「北朝鮮が見えるスターバックスへ！」と書き出し、現地での写真をアップ。「ずっと気になっていて、先日やっと行けました」と明かし、「スタバから北朝鮮まで約1.4キロ！肉眼で街や人々を眺めながらコーヒーを飲むという不思議な体験をしてきましたいつか旅行ができたら行