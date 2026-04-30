吉本興業所属の芸人、安達情熱（26）が30日までにXを更新。芸人廃業と吉本興業退所を明かした。「【ご報告】この度、4月いっぱいで吉本興業を退所し、芸人を引退することにしました。コンビを解散したタイミングから自分の中でずっと悩んでいました。将来について考える時間が増え自分なりにこれからの人生と向き合った結果、このタイミングで区切りをつけることにしました」と発表した。「芸人として過ごした時間は正直うまくい