米ビルボード3位、音楽番組5冠。TOMORROW X TOGETHER（TXT）のカムバックは、順調そのものに見えた。しかしその最中、HYBE社屋前にはファンの不満を載せた“抗議トラック”が現れた。【写真】TXTに送られた“抗議トラック”きっかけは、メンバーのスビンとボムギュが出演予定のYouTubeコンテンツ『乾杯する兄シン・ドンヨプ』（原題）の予告映像だった。TXT関連のトラックデモアカウントは4月29日、ソウル龍山（ヨンサン）のHYBE社