グローバル授賞式「Asia Artist Awards」のフェスタ「ACON 2026」のMCに、ソン・ハンビンが抜擢された。「Asia Artist Awards」（以下、「AAA」）のフェスタ「ACON 2026, The Road to AAA 2026：Official Pre-show」が、来る7月25日に台湾・台北のNTSUアリーナで開催される。【写真】「西新宿!?」ソン・ハンビン、“変装なし”出没SHOTそんな中、ZEROBASEONEのソン・ハンビンがMCに決定した。これまでソン・ハンビンは「AAA 2023」