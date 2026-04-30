女優キム・ジョンナンが、乳がん闘病を公表したタレントのパク・ミソンと共にBTSのコンサートを訪れた近況を伝えた。4月29日、キム・ジョンナンのYouTubeチャンネルに1本の動画が公開された。動画には、BTSのコンサートに訪れた様子が収められており、注目を集めた。【画像】BTSらも参加…大炎上の“乳がんパーティー”キム・ジョンナンは会場の前で興奮した表情で「皆さん、2011年にARMY（ファンダム名）になってから10年ぶりにBT