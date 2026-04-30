映画監督のパク・ヒゴンさんがこの世を去ってから1年が経った。パク・ヒゴン監督は2024年4月30日、56歳で逝去した。【写真】「闘病中」と嘘をついた韓国歌手、突然この世を去る故人は1969年生まれで、CM監督としてキャリアをスタート。その後、2009年に映画『仁寺洞スキャンダル〜神の手を持つ男〜』で商業映画監督としてデビューした。2011年の野球を題材にした『パーフェク・トゲーム』で好評を得ると、2018年には風水を題材にし