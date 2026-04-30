牛丼チェーン「松屋」は、5月5日10時から「タコライス」（税込580円）を販売する。〈販売ラインアップ（すべて税込）〉◆タコライス（580円）◆ソーセージエッグタコライス（760円）◆タコサルサハンバーグ定食（990円）◆単品 タコサルサハンバーグ（790円）【画像5点を見る】タコライス、ソーセージエッグタコライス など■Wソースが決め手、スパイシーで爽やかな味わい「タコライス」は、2種類のソースを組み合わせた“ダブルソ