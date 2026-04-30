中国人女優のタン・ウェイ（46）が第2子妊娠のニュースを伝えた。4月29日、タン・ウェイは自身のSNSに「思いがけない知らせをお伝えする。もちろん私はとても嬉しい」と投稿し、第2子の妊娠を明かした。【写真】「最高齢妊婦」韓国女優が妊娠を発表この日、タン・ウェイは「家に小さな“馬”がもう一人増えることになりそうだ」とし、「皆が楽しみにしている。関心を寄せてくださり感謝する」と語った。タン・ウェイは最近、中国・