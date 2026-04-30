『不二家洋菓子店』『ペコちゃんmilkyドーナツ』『ペコちゃんmilkyタイム』は、今年で75周年を迎えたミルキーの新作スイーツを発売する。夏に旬を迎えるゴーヤを使用った生ミルキーや、ミルキーの優しい甘さをイメージしたスイーツをラインアップする。【商品画像はこちら】ゴーヤの生ミルキーや季節限定のmilkyドーナツなど【『不二家洋菓子店』販売ラインアップ】◆「生ミルキー(九州産ゴーヤ)」※要冷蔵2026年5月1日発売標準8粒