【S.H.Figuarts 0号・アンビー】 5月1日16時 予約開始 2027年1月 発送予定 価格：12,100円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 0号・アンビー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月1日16時より予約受付を開始する。発送は2027年1月を予定し、価格は12,100円。 本商品がゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」より「0号