Metaが2026年第1四半期決算を発表しました。売上高は前年同期比33％増となりましたが、メタバース事業が引き続き損失を出し続けているということです。Meta - Meta Reports First Quarter 2026 Resultshttps://investor.atmeta.com/investor-news/press-release-details/2026/Meta-Reports-First-Quarter-2026-Results/default.aspxMeta’s Reality Labs lost over $4 billion in first quarterhttps://www.cnbc.com/2026/04/29/me