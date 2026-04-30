大学の卒業証書偽造問題で世間を騒がせた田久保眞紀・前伊東市長が裁判でも「頑強な抵抗」を見せている。【写真】東洋大学を卒業した記者が受け取った”ホンモノの卒業証明書”。他、パステルカラーのスーツで会見に臨む田久保前伊東市長など昨年12月の出直し市長選で落選後、警察の捜査に対しても問題の"自作の東洋大学卒業証書"の提出を拒否。静岡地検は3月30日に地方自治法違反と有印私文書偽造・同行使の罪で在宅起訴した