4月、飯田市の天竜川で撮影されたある動画がSNSに投稿され、話題となっています。天竜川といえば、急流を下る「舟下り」が有名ですが、川を下っていたのは何と、あの動物でした。これは4月、SNSに投稿されたある動画。映っているのは2頭のシカ。川から顔を出し器用に泳ぎ切ると、勢いよく駆けて行きました。動画が撮影された場所は、飯田市の天竜川。舟下りの出発地点でその日の午後3時ごろ、船頭が撮影しました。船頭南島純さん