あなたは読めますか？突然ですが、「鑢」という漢字読めますか？DIYや工作、ネイルケアなどで日常的に使われる道具ですが、いざ漢字一文字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「やすり」でした！この漢字は、金属や木材、爪などの表面を削ったり、滑らかに整えたりするために使う道具を意味します。硬い物質の表面に細かい凹凸や粒子をつけたもので、古くから工芸や産業の現場で欠