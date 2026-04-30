２８日、コンテストでガーデニング作品を制作する参加者。（如皋＝新華社記者／季春鵬）【新華社南京4月30日】中国江蘇省如皋（じょこう）市の水絵園風景区で28日、ガーデニング職業技能コンテストが初開催され、省内の庭園緑化企業18社のチームが技を競い合った。コンテストは競技と都市景観の向上、観光ブランド構築、花卉（かき）・樹木産業の高度化を深く融合させ、能力開発を促しつつ、街を美化することを目的としている