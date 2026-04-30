街中を颯爽と走るベンツやレクサスなどの高級車。その車重や馬力から燃費が良くない車種も多く、大きな車格は事故のリスクを高め、保険料や税金など維持費もかかる……いわゆる“贅沢品”です。では、高級車にはそれらを補って有り余るメリットがあるのでしょうか。税理士・公認会計士で税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、税理士の観点から「高級車を所有する合理的な理由」を解説します。高級車を買う＝高度な財務戦