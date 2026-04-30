相続は発生してからでは遅く、生前の準備が結果を大きく左右します。しかし実際には、資産の全体像が家族内で共有されていないケースが多いのが現状です。こうしたリスクを避けるために重要なのが、家計貸借対照表による資産の「見える化」です。本稿では、『親まかせにしない相続対策子どもが主役で成功する43のポイント』から一部を抜粋し、生前対策の必要性と具体的な活用方法を解説します。なぜ生前対策が必要なの？日本では