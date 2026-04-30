海外移住する先を決める場合、ビザの取りやすさや現地での暮らしやすさなど、いくつかの重要なチェックポイントがあります。『富裕層3.0日本脱出』から一部を抜粋し、取得できるビザの概要のほか、日本人が暮らしやすい国についてみていきます。プチ移住に向くビザの種類とは？日本のパスポートを持っていれば、世界150カ国以上にビザなしで渡航できますから、海外に行くためにわざわざビザを取得したことがないという方も多いと