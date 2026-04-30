石油製品の調達不安が、人気の食品を販売休止に追い込んでいます。埼玉発祥の中華料理チェーンの「ぎょうざの満洲」は、あす5月1日から関東の店舗で12個入り「冷蔵生ぎょうざ」の販売を休止すると発表しました。トレーなどに使われる石油由来の原料が不足していてトレーの使用量を減らすためと説明しています。一方、20個入りの「袋入の冷凍生ぎょうざ」はこれまで通り販売を続けるとしていて、5月1日以降に行われる特売日には通常