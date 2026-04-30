2024年4月から相続登記が義務化され、「相続を知った日から3年以内」に手続きを行わなければ過料の対象となっています。相続現場では、相続人の把握や遺産分割協議の長期化などにより、期限内の登記が難しいケースも少なくありません。本記事では、『不動産を受け継いだら「相続登記」を急ぎなさい』から一部を抜粋し、相続登記の過料を回避する3つの実務対応策についてご紹介します。相続登記の過料を回避するには？過料を回避す