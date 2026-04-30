テレビ朝日の松岡朱里アナウンサーが、4月30日放送の同局系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に出演し、“祖父のため息”を明かす場面があった。【写真】『モーニングショー』松岡アナ、オフを満喫！ショットゴールデンウィークなどの帰省にちなみ「孫疲れ」を紹介。祖父母世代は、前提として子どもや孫が来てくれるのはうれしいが、体力的・経済的な負担も感じているという。コメントを求められた松岡アナは「孫とし